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موظف حكومي يكشف لـ”وطنا اليوم”: مدير حملة مرشح عرض عليّ ترقية مقابل دعم وتصويت له في إربد

منذ 39 دقيقة
موظف حكومي يكشف لـ”وطنا اليوم”: مدير حملة مرشح عرض عليّ ترقية مقابل دعم وتصويت له في إربد

وطنا اليوم_في تطورات جديدة على الساحة الانتخابية، كشفت وطنا اليوم أن مدير حملة أحد المرشحين في إربد طلب من موظف حكومي التصويت لأحد المرشحين و دعم حملته ، في مقابل استخدام نفوذ المرشح لإعادته إلى منصب رئيس قسم  . 

هذه التطورات تثير القلق بشأن استغلال النفوذ والمناصب العامة في العملية الانتخابية، مما يستدعي تحقيقات فورية لضمان نزاهة الانتخابات ومحاسبة المسؤولين .

 ومن جهته طالب الموظف عبر وطنا اليوم ايقاف اي محاولات لاستغلال النفوذ وتأثير على على الموظفين الحكوميين و نزاهة العملية الانتخابية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال والتأكد من أن الانتخابات تجري بشفافية تامة.

وتتحفظ وطنا اليوم على الاسماء وباقي التفاصيل وعلى استعداد لتقديمها حين طلبها من اي جهة مسؤولة، لردع اي محاولات لاستغلال  المناصب العامة لتحقيق مكاسب انتخابية وهو  يشكل تهديدًا خطيرًا لثقة الجمهور في النظام الانتخابي، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات


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