اختتام التمرين التعبوي (السد المنيع) في لواء الشهيد الملك عبد الله الأول الآلي /٩٠

وطنا اليوم:اختتم في لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/ ٩٠ أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (السد المنيع) في مركز المشبهات، بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة.

واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين عن مجرياته والإجراءات المتخذة لتنفيذه، وبما يتلاءم مع طبيعة منطقة المسؤولية.

وتضمن التمرين إعطاء قائد لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي /٩٠ أوامر طاولة رملية عن كيفية التخطيط للعمليات غير التقليدية، والتدريب على التخطيط، وأسلوب صنع القرار الذي بُني على فرضيات تحاكي الواقع.

ويهدف التمرين إلى تأهيل وإعداد طواقم بشرية ذات جاهزية عالية، تواكب التطور التكنولوجي في المجال العسكري، قادرة على الاستجابة بسرعة وحرفية ومرونة، والعمل ضمن ما تتطلبه الظروف والمتغيرات المتسارعة، وحسب خطط العمليات الحقيقية، في جميع الظروف وعلى كافة المستويات القيادية.

وجاء التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية ضمن بيئة العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة التهديدات المتوقعة.