بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

اختتام التمرين التعبوي (السد المنيع) في لواء الشهيد الملك عبد الله الأول الآلي /٩٠

منذ 26 ثانية
اختتام التمرين التعبوي (السد المنيع) في لواء الشهيد الملك عبد الله الأول الآلي /٩٠

وطنا اليوم:اختتم في لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/ ٩٠ أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (السد المنيع) في مركز المشبهات، بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة.
واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين عن مجرياته والإجراءات المتخذة لتنفيذه، وبما يتلاءم مع طبيعة منطقة المسؤولية.
وتضمن التمرين إعطاء قائد لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي /٩٠ أوامر طاولة رملية عن كيفية التخطيط للعمليات غير التقليدية، والتدريب على التخطيط، وأسلوب صنع القرار الذي بُني على فرضيات تحاكي الواقع.
ويهدف التمرين إلى تأهيل وإعداد طواقم بشرية ذات جاهزية عالية، تواكب التطور التكنولوجي في المجال العسكري، قادرة على الاستجابة بسرعة وحرفية ومرونة، والعمل ضمن ما تتطلبه الظروف والمتغيرات المتسارعة، وحسب خطط العمليات الحقيقية، في جميع الظروف وعلى كافة المستويات القيادية.
وجاء التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية ضمن بيئة العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة التهديدات المتوقعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:14

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يجري عملية جراحية نوعية

15:58

إيران: الانتقام من إسرائيل سينفذ بشكل مفاجئ

15:45

النمساوية تلغي رحلة من فيينا إلى عمان ولوفتهانزا تعلّق الطيران عبر أجواء العراق وإيران

15:12

القسام توقع 3 مجموعات من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح

15:02

خبراء ومختصون : وزارة التربية اتخذت قرارًا بتطوير التوجيهي دون التعليم

14:41

تقارير: إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران

14:32

ستارمر يتوعد مثيري الشغب ضد المهاجرين.. واتهامات لمنظمة داعمة لإسرائيل بالوقوف خلفها

14:26

الحكومة تؤكد التزامها بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة

13:53

وظائف شاغرة بالفئة الثالثة في وزارة التربية

13:49

فيتش: مخاطر جيوسياسية ستؤثر على النمو الاقتصادي في الأردن خلال 2024

13:44

40 شهيدا و71 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

13:41

قصف صاروخي كثيف من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

وفيات
وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحةوفيات الجمعة 2-8-2024