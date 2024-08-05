حركة طالبان الأفغانية لأهل فلسطين: نحن معكم بالسر والعلن وقريبًا سنأخذ ثأرنا

وطنا اليوم:وجَّه القيادي في حركة طالبان الأفغانية المولوي شاه محمد رسالة تضامن ومؤازرة لأهل فلسطين بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة “أفغانستان بالعربي” الأحد 4 أغسطس/آب 2024، قال المولوي شاه محمد: “أنا أقول لكم من العاصمة كابول من أفغانستان، يا أهل فلسطين، نحن معكم، دماؤكم دماؤنا، وبيوتكم بيوتنا، وإن شاء الله العظيم، سنأخذ عن قريب الانتقام من اليهود والنصارى”.

وتابع: “ونقول هذا الكلام الذي قاله الشهيد إسماعيل هنية دماؤنا وأموالنا وبيوتنا فداء للقدس والأقصى، ونحن معكم في السر والعلن”.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزركيان.

ويترقب العالم ردًا عسكريًا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال إسماعيل هنية في طهران، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.