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كشف السبب الرئيسي لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن

منذ 32 ثانية
كشف السبب الرئيسي لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن

وطنا اليوم:ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة الليلة الماضية في مركز التحكم الوطني اجتماعاً طارئاً للوقوف على حيثيات أحداث النظام الكهربائي.
وعرض مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس البطاينة الاحداث قائلا: إنه في تمام الساعة 19:34 حدث عطل كهربائي على إحدى معدات دارة معان في محطة تحويل العقبة 400 ك.ف نتج عنه حدوث حريق على هذه المعدة أدى إلى خروج محطة تحويل العقبة من الخدمة، والذي بدوره أدى الى تفعيل الخطة الدفاعية المتمثلة بفصل الأحمال للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي.
على الفور ومن خلال الكوادر الفنية في شركة الكهرباء الوطنية وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني تم التعامل مع الحريق الناتج على المعدة ومن ثم تم عزل العطل والبدء بإرجاع الاحمال المفصولة تدريجيا بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء.
وتم البدء بإعادة الأحمال المفصولة الساعة (19:39) والانتهاء من إرجاع آخر حمل الساعة (20:14).


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