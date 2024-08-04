انطلاق مؤتمر الغذاء الذكي بنسخته الرابعة 7 اب

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير الزراعة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء تنطلق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الغذاء الذكي في 7 اب المقبل، في ظل الأزمات الممتدة والتغير المناخي والحاجة إلى الاستثمار الأمثل في الغذاء.

و أكد المهندس انور حداد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الهامة في زمن شح الغذاء العالمي و زيادة الجوع في ظل التغير المناخي اذ انه يهدف الى إعادة توجيه و يوصله لإنتاج نحو تكامل استراتيجي بين كل اطراف سلسله القيمة لإنتاج الغذاء باقل التكاليف و بالعلى جودة و اغنى محتوى غذائي

وذكرت المهندسة رانيا البابلي رئيس فريق سمارت فود أن المؤتمر الذي سينطلق على مدار يومين في فندق رويال عمان من تاريخ 7-8/8/2024 وبحضور عالمي لافت هذا العام وان المؤتمر سيقدم ملفات مهمة وكبيرة تتعلق بحاجة العالم للأغذية الذكية، واستعراضات لمسارات هدر الغذاء، ومحاور الإنتاج، والمحاصيل الاستراتيجية، والتصنيع الغذائي، وكيفية توسيع مظلة التصنيع الغذائي لما له من تأثير في تحقيق قيمة مضافة كبيرة وهو ما ينعكس على المجتمع المحلي. .

وأشارت إلى تأثير الغذاء الذكي في التعامل مع الأمراض الحديثة مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وحتى التدخين، وأن الغذاء الذكي يساهم في تقليل الإصابة بهذه الأمراض، وهذا من بين الأوراق العلمية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى معرض الأطعمة الذكية بأعلى مستويات الجودة والسعر المناسب.

وأكدت أنه سيتم خلال أيام المؤتمر عرض عدد من قصص النجاح الشبابية وفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل المناخ الاستثماري في الأردن في ظل منطقة مضطربة وضرورة وجود مسارات استثمار للأغذية الذكية و الصناعات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي ومساهمتها في خلق الأمن الغذائي الذي يخدم الأردن والمنطقة.