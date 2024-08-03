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الميثاق الوطني في ضيافة نادي عجلون لدعم الشباب ولتعزيز الأنشطة الرياضية 

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني في ضيافة نادي عجلون لدعم الشباب ولتعزيز الأنشطة الرياضية 

وطنا اليوم_عجلون 3 آب 2024

 

استهل الدكتور سيف الصمادي، عضو القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني، جولاته الميدانية في محافظة عجلون بزيارة الى نادي عجلون الرياضي، الذي يعتبر من الأندية الشابة والواعدة في المنطقة.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام حزب الميثاق الوطني، واعضائه، بدعم الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع محافظات المملكة.

 

وأعرب الدكتور سيف الصمادي عن تقديره لإدارة نادي عجلون على الجهود الكبيرة التي يبذلونها للنهوض بالنادي وشبابه رغم قلة الإمكانيات والدعم.

 

ونوه الى أنه ورغم وجود ملعب في عجلون، إلا أن النادي يضطر لإقامة مبارياته في جرش بسبب عدم توفر مدرجات وغرف لغيار اللاعبين في ملعب عجلون.

 

ودعا الصمادي وزارة الشباب إلى تقديم الدعم لنادي عجلون من خلال تخصيص قطعة أرض تساعد في تعزيز موارد النادي وبناء غرف لغيار اللاعبين وغرف صحية ومدرج للجمهور، الامر الذي سيسهم في تحسين الروح المعنوية في المحافظة ويتيح لجمهور النادي حضور المباريات بشكل مريح.


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