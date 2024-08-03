الفوسفات تهنئ بقدوم المولودة الأميرة إيمان

وطنا اليوم_

رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، والعاملون فيها يتقدمون بأصدق آيات التهنئة والمباركة من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله حفظهما الله بمناسبة قدوم حفيدتهما سمو الأميرة إيمان الحسين.

كما يتقدمون من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين بالتهنئة الخالصة لسموهما لقدوم مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان، داعين الله عز وجل أن يمتع سموها بالصحة والعافية، وأن يكلأها بعظيم فضله وواسع كرمه، ويجعلها قرة عين لسموهما في كنف عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني، أعز الله ملكه.