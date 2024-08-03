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عشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحة

منذ ساعة واحدة
عشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحة

وطنا اليوم_ببالغ الحزن وعميق الأسى، نعت عشيرة المدادحة فقيدها وعزيزها المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج مازن عبدالله سالم المدادحة. 

 

والمرحوم والد كل من الدكتور الصيدلي عبدالله، والدكتور عمر، ومحمد، والفاضلة ميساء. وهو شقيق كل من السيد سالم، والمهندس ماجد، والدكتور ماهر.

 

وافته المنية في عمان عصر يوم السبت الموافق 03/08/2024. سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد الموافق 04/08/2024 من المسجد العمري بمحافظة الكرك إلى مثواه الأخير في مقبرة النبي نوح عليه السلام.

 

تُقبل التعازي للرجال في مجمع النقابات المهنية في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وللنساء في صالة الأكابر في منطقة المرج مقابل مجمع النقابات المهنية، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.


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