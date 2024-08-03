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أخر المستجدات
14:57
وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي
14:51
الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية
14:16
عاجل ..الفايز يهنئ ولي العهد والأميرة رجوة بولادة الأميرة إيمان
14:11
مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
14:04
تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي
13:50
جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين
13:43
أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
13:41
شركة زين تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
13:38
“صندوق التنمية والتشغيل يفرض حجزًا تحفظيًا على أموال آلاف المواطنين بسبب القروض غير المسددة”
13:33
عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان
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وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي
منذ 9 ثواني
وطنا اليوم_قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان نتائج الثانوية العامة الخميس المقبل.
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24 ساعة
14:51
الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية
14:16
عاجل ..الفايز يهنئ ولي العهد والأميرة رجوة بولادة الأميرة إيمان
14:11
مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
14:04
تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي
13:50
جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين
13:43
أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
13:41
شركة زين تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين
13:38
“صندوق التنمية والتشغيل يفرض حجزًا تحفظيًا على أموال آلاف المواطنين بسبب القروض غير المسددة”
13:33
عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان
13:12
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين
13:10
الدكتور نواف العجارمة يهنئ ولي العهد سمو الأمير حسين بمولودته “إيمان”
13:05
رابط.. إعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن: موعد حاسم
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن