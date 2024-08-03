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وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

منذ 9 ثواني
وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

وطنا اليوم_قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان نتائج الثانوية العامة الخميس المقبل.


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