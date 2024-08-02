تركيا تحجب إنستغرام بعد استشهاد إسماعيل هنية

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام تركية إن وزارة الاتصالات حجبت تطبيق إنستغرام بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وأضافت أن ملايين من مستخدمي شركة ميتا (فيسبوك وإنستغرام) اشتكوا من حذف منشورات على صفحاتهم الشخصية تتعلق بنعي هنية.

وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية أعلنت صباح اليوم الجمعة حجب الوصول إلى تطبيق إنستغرام، دون أن تذكر خلفيات القرار ومدة تنفيذه.

وأمس الخميس، شهدت ولاية قونيا التركية تجمعا ضخما لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد هنية الذي استشهد نتيجة غارة على مكان إقامته في طهران.

حداد رسمي

في الأثناء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة “يوم حداد وطني” على اغتيال هنية.

وقال أردوغان في تغريدة على منصة إكس “تعبيرا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين تم إعلان يوم حداد وطني (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”.

وأضاف “أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين، وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني”.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية في “غارة صهيونية” استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية فيما تشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.