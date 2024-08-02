يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل تنفيذ حكم الإعدام

وطنا اليوم:تصدر اسم اليمني إبراهيم البكري منصات التواصل اليمنية والعربية بعد أن عفا عن قاتل طفلته حنين في اللحظات الأخيرة من تنفيذ حكم الإعدام.

والواقع أن من أصعب اللحظات التي يعيشها الأب هو أن يقتل أحد أبنائه أمام عينيه، ويعلم من قتله، فتكون مشاعر الانتقام والغضب هي من تتملكه من قاتل طفله أو طفلته، ولكن أن يعفو عن القاتل تيمنا بقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، فهذا أعلى درجات الإيمان والصبر.

وهذا ما حدث مع إبراهيم البكري والد الطفلة “حنين”، إذ عفا -اليوم الخميس- عن قاتل ابنته “حسين هرهرة”، والمحكوم عليه بالإعدام لقتله طفلته عشية عيد الأضحى المبارك قبل الماضي، وذلك عقب شجار اندلع بينه وبين والد الطفلة بسبب حادث مروري في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وتداولت حسابات يمنية لحظة وصول القاتل إلى ساحة تنفيذ حكم الإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بلحظات أعلن إبراهيم البكري العفو عن قاتل طفلته حنين، ليضج المكان بفرحة الحاضرين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ الحكم.

هذه الفرحة سرعان ما انتقلت إلى منصات التواصل اليمنية والعربية، والتي بدأت الإشادة بموقف الأب الذي وصفوه بالشهم والصلب، وقال أحد المغردين أحيي الموقف الصلب والشجاع للأخ إبراهيم البكري، في مثل هذه القضايا، لا مكان للعاطفة، خاصة تجاه من يستهتر بأرواح الناس ويستخدم السلاح في كل صغيرة وكبيرة، كما أحيي الجانب الإنساني فيه.

وعلق آخرون على موقف إبراهيم بالقول أي قلب جبار في صدرك، تماسكت حتى اللحظة الأخيرة، لتعفو في لحظة الموت المحقق عن قاتل حنين لتكون عبرة للناس كافة، ويختتم تدوينته بالقول أنت اليوم بطل اليمن شكرا لك.

وقال مغرد آخر إن الشهم والنبيل إبراهيم البكري.. جسد اليوم أخلاق الفرسان، أخلاق العربي الأصيل الذي يعفو عند المقدرة.. درس لكل من يتهور في لحظات غضب وانفعال، يسيطر فيها الشيطان على عقله وفعله.

وكتب أحد المتابعين عن موقف إبراهيم الذي وصفه بالعظيم، وقال أمام كل المغريات التي عرضت عليه للعفو إلا أنه لم يعفُ إلا وحسين منبطح لتلقي رصاصات الإعدام حينها بقي الأمر بين البكري وربه، فيعفو لوجه الله أو يأخذ بحقه وحينها برزت شهامته رأفة بدموع طفلة هرهرة، فجزاك الله الخير.

ووجه آخرون الشكر لإبراهيم على ما وصفوه بموقفه النبيل، ولكنهم تمنوا لو أنه جعل العفو مشروطا بمنع حمل السلاح داخل المدن والمحافظات على أن تكون البداية من عدن وبالتزام حكومي وقانون نافذ.

وقال والد الطفلة إنه عفا عن حسين هرهرة احتسابا للأجر والثواب عند الله -سبحانه وتعالى- أولا، وثانيا إكراما للشعب الذي حضر وتضامن معه.

ويذكر أن الطفلة “حنين البكري” قد قتلت وأصيبت شقيقتها برصاص المدعو حسين هرهرة، عقب إطلاقه النار على سيارة والد الطفلتين إبراهيم البكري في 27 يونيو/حزيران 2023، بسبب خلاف مروري.