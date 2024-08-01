تعديل اسس وشروط منح التصاريح للحافلات الكبيرة والمتوسطة

وطنا اليوم:قرر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري اجراء تعديل على اسس وشروط منح التصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة ٢٠٢٤ والمتعلقة بالحافلات الكبيرة والمتوسطة بهدف تخفيف الاعباء على المشغلين.

وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم الخميس ان القرار سمح للمشغلين إدخال حافلات كبيره بعمر لا يتجاوز ٨ سنة بدلا من ٥ سنوات، والمتوسطة ٥ سنوات بدلا من ٣ سنوات باستثناء العاملين على النقل الدولي.

وجاء في البيان ان الهدف من هذا التعديل على هذه الاسس، الذي قرره مجلس ادارة الهيئة وصدر في الجريدة الرسمية هو لتخفيف الاعباء المالية على مشغلي هذه الوسائط وتعزيز خدمة اسطول النقل العام للمواطنين في الاردن