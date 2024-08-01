بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاتان بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي

منذ ساعة واحدة
وفاتان بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن حادث تصادم بين مركبتين وقع الخميس على الطريق الصحراوي قرب منطقة القطرانة، نتج عنه وفاة شخصين.
وقال إن كوادر المدني أخلت الوفاتين إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب بمستشفى الكرك الحكومي.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لتعليل سبب الحادث.
وعملت كوادر الدوريات الخارجية على تحويل طريق سير المركبات من الجنوب باتجاه عمان مؤقتاً (الطريق الصحراوي منطقة القطرانة) إلى داخل المحطة التي وقع أمامها الحادث لحين رفع العوائق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:19

جامعة البترا تستضيف محاضرة عن آلية التقدم لصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي

15:13

الصفدي: لا يجوز رهن مستقبل المنطقة بانتقامية نتنياهو

15:05

مهيدات: نظام فحص المستلزمات الطبية الجديد يعزز المنظومة الصحية وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي

15:02

الأكاديمية الملكية البريطانية تمنح اسعيفان وأبو عرقوب من جامعة البترا زمالة القادة في الابتكار

14:40

الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية

14:14

الشاباك يرفع درجة الحراسة على نتنياهو تحسبا لرد إيراني

14:09

120 شاحنة أردنية جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية وملابس تعبر لغزة

14:06

أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال الضيف

14:03

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 443 موقوفا إداريا

12:40

جدل واسع اثر بناء دورات صحية بميدان الساعة في إربد

12:31

حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندوره

12:26

في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة

وفيات
وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024