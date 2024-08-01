وفاتان بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن حادث تصادم بين مركبتين وقع الخميس على الطريق الصحراوي قرب منطقة القطرانة، نتج عنه وفاة شخصين.

وقال إن كوادر المدني أخلت الوفاتين إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب بمستشفى الكرك الحكومي.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لتعليل سبب الحادث.

وعملت كوادر الدوريات الخارجية على تحويل طريق سير المركبات من الجنوب باتجاه عمان مؤقتاً (الطريق الصحراوي منطقة القطرانة) إلى داخل المحطة التي وقع أمامها الحادث لحين رفع العوائق.