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شركات طيران كبرى تعلق رحلاتها إلى فلسطين المحتلة على خلفية تصاعد التوترات

منذ 21 ثانية
شركات طيران كبرى تعلق رحلاتها إلى فلسطين المحتلة على خلفية تصاعد التوترات

وطنا اليوم_أعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز الأمريكيتان، بجانب الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة.

شركة يونايتد
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت) إن شركة يونايتد، التي تشغل 14 رحلة أسبوعية إلى تل أبيب، أبلغت عملائها بإلغاء الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة.

وألغت شركة دلتا رحلاتها اليوم الأربعاء وغدا الخميس من نيويورك كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أيضا عن إلغاء رحلاتها، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان إلغاء الرحلات سيستمر خلال الـ 24 أو الـ 48 ساعة القادمة.

توقف الطائرات

ومن المقرر أن تتوقف الطائرات في لارنكا في قبرص ولن تستكمل رحلتها إلى تل أبيب.

يأتي إلغاء رحلات الطيران بعد تصاعد التوترات عقب استهداف إسرائيل أمس الثلاثاء فؤاد شكر القيادي البارز بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في وقت مبكر اليوم الأربعاء في طهران في هجوم نُسب لإسرائيل.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد اغتيال هنية ” من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.


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