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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الخلايلة

منذ 20 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الخلايلة

وطنا اليوم_

عمان- ٣١ تموز 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخلايلة، بوفاة المرحومة أمل عبدالكريم الخلايلة.

 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


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