ماذا قال طاهر المصري عن اغتيال إسماعيل هنية

وطنا اليوم:اعتبر رئيس الوزراء الاردني الاسبق والسياسي المخضرم طاهر المصري، ان اغتيال القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية لن يؤثر على المقاومة.

وأشار الى ان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس قدم كافة افراد اسرته كشهداء منذ بدء الحرب على غزة ولم يكن هناك تراجع عن المقاومة .

واضاف المصري في تصريح صحفي:ان الشهيد اسماعيل هنية قدم نفسه وابناءه واحفاده دفاعا عن القضية الفلسطينية ولاجل الوصول الى تحرير فلسطين التي ترزح تحت وطأة احتلال مجرم وغاشم منذ 70 عاما ، وعلى الامة العربية “ان وجدت” ان لا تتغاضى عن ما يرتكب من جرائم حرب وابادة جماعية بحق ابناء الشعب الفلسطيني الذي يقدم عشرات الاف الشهداء في دفاعا عن ارضه وحقه وبقائه وكرامته.

وأكد ان الاردن يقوم بواجبه على اكمل وجه، ولكن ” الخطر بات على الاعتاب والنار تقترب من ثوبنا ، ولذلك لا يجوز ان ننظر للامور ونتعاطى مع المجريات كما تفعل الدول العربية الاخرى .

وتابع المصري:ها هي فلسطين تقدم من جديد شهيدا اخر، رمزا وطنيا ملهما وشجاعا، وذلك في سبيل الحرية والانعتاق والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية ..

واكد المصري ان الشعب الفلسطيني يخوض معركة ضد قوى الشر والعدوان والاحتلال ، وهي معركة ستسمر حتى تحقيق اهدفها .

كما اكد المصري، انه لا سبيل لتحرير فلسطين سوى المقاومة ضد الاحتلال والارهاب الذي يمارسه هذا الكيان الذي يرفض كافة مبادرات وقف اطلاق النار .

واشار المصري الى ان الاحتلال يريد ان ينهي تلك الحقبة من النضال الفلسطيني ومشروعها الوطني ولذلك يجب على الدول العربية التعامل بجدية مع القضية الفلسطينية وانهاء حالة اللامبالاة والوقوف صفا واحدا بوجه هذا الاحتلال .

ونعى المصري، الفقيد الكبير الراحل الشهيد اسماعيل هنية الذي قدم كل ما يملك لاجل القضية الفلسطينية بما في ذلك الابناء والاحفاد .