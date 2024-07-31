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إدخال 50 ألف لتر وقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه شمال غزة

منذ 17 ثانية
إدخال 50 ألف لتر وقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه شمال غزة

وطنا اليوم:أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، الأربعاء، الانتهاء من إدخال وتوزيع حوالي 50 ألف لتر من الوقود على 40 مرفقا مائيا في محافظتي غزة وشمال غزة، وهي الكمية التي تعد الأكبر منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مقارنة بالمرات السابقة التي كانت تقدر بـ25 ألف لتر.
وأوضح غنيم في بيان، أنه تم توزيع الوقود على 36 بئر مياه، 15 منها في مدينة غزة، و13 بئرا في مدينة جباليا ومخيمها، و6 آبار في مدينة بيت لاهيا، منها بئران تمت إضافتهما للمرة الأولى، إلى جانب بئري مياه في مدينة بيت حانون.
وأوضح أن هذه الآبار ستوفر بعد تزويدها بالوقود حوالي 30 ألف كوب من المياه يوميا للاستخدامات المنزلية.
وأضاف غنيم أنه تم كذلك تزويد أربعة مضخات صرف صحي رئيسية بالوقود، لضمان استمرار تشغيلها لتصريف المياه العادمة لمنع فيضان مياه الصرف الصحي من هذه البرك إلى المناطق السكانية المجاورة، وخاصة بعد ظهور فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.


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