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وفاة بحادث دهس على جسر مأدبا

منذ دقيقتين
وفاة بحادث دهس على جسر مأدبا

وطنا اليوم:قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس على جسر مأدبا، نتج عنه وفاة واحدة، تم نقلها الى مستشفى دار السلام، وتم تسليم السائق للمركز الأمني المختص.
هذا وتم التعامل مع تصادم وصدم لأحد اعمدة الانارة من قبل مركبة شحن ما بعد محطة الزميلي الأمنية باتجاه عمان، نتج عنه اصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الأميرة سلمى، إضافة إلى وجود عوائق على المسرب الايسر نتيجة استقرار المركبة داخل المسرب التخزيني، وتم اجراء اللازم.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم في منتصف شارع البتراء باتجاه اربد، نتج عنه اصابة متوسطة، تم نقلها الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وتم رفع العوائق من قبل الدوريات المختصة.


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