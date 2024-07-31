السير: 74% انخفاض مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد، أن مجمل مخالفات السير انخفضت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بعد تفعيل القانون الجديد وتعديلاته.

وقال ، إن مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء انخفضت بنسبة 74%، كما انخفضت مخالفات القيادة المتهورة بنسبة 20%، ومخالفات القيادة عكس السير 73% .

وبين الرشيد انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 21.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبفارق يبلغ 71 شخص.

وأشار الرشيد إلى أنه رغم انخفاض أعداد مخالفات السير بالمجمل، لكن مازال هناك مشكلة في بعض المخالفات مثل تغيير المسارب واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، كما وان مخالفات السرعة ازدادت خلال العام الحالي عن العام الماضي فيما ازداد عدد الحوادث في المملكة بنسبة 9%.