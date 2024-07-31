امريكا : إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فسنساعد في الدفاع عنها

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي إذا تعرض لهجوم.

وأضاف أوستن، في تصريح له، الأربعاء، أن واشنطن ستواصل دعمها ومساندتها لتل أبيب، لكنها ستعمل جاهدة لخفض التوتر بالوسائل الدبلوماسية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صباح الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين استشهدا إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن التحقيق جارٍ في حادثة الاغتيال، وأن النتائج ستعلن قريباً.

وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني “ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران”.

وصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

الى ذلك أكد حزب الله اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء.

وقال حزب الله في بيان له، الأربعاء، إن الهجوم استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها، مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير كبير في طوابق المبنى.

وأضاف أن القيادي فؤاد شكر (الحاج محسن) كان متواجداً في المبنى أثناء الهجوم.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض، لكن العملية تسير ببطء بسبب حجم الدمار.

وأوضح حزب الله اللبناني أنه ينتظر نتائج التحقيقات المتعلقة بمصير القيادي فؤاد شكر والمواطنين الآخرين في الموقع، لتحديد الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج.