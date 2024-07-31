بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

جماعة الإخوان تنعى الشهيد هنية وتدين العملية الإرهابية الصهيونية الجبانة

منذ 4 ثواني
جماعة الإخوان تنعى الشهيد هنية وتدين العملية الإرهابية الصهيونية الجبانة

{ ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } (آل عمران: ١٦٩- ١٧٠).

وطنا اليوم:تحتسب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عند الله عز وجل الأخ القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي ارتقى شهيداً إثر عملية إرهابية صهيونية غادرة جبانة.
إن هذه الجريمة الإرهابية النكراء لهي محاولة صهيونية لإنجاز نصر موهوم ،بعد فشل عسكري ممتد منذ مايزيد عن عشرة أشهر في قطاع غزة ، وفي هذا السياق نؤكد أن هذا العمل الجبان لن يغير من الحقائق على الأرض ، بل سيعجل في جرِّ أذيال الخيبة والعار والهزيمة لمرتزقة الجيش الفاشي الصهيوني على أرض غزة العزة .
‎إن دماء القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية ورفيقه التي امتزجت اليوم مع دماء آلاف الشهداء في قطاع غزة لن تكون إلا لعنة للمحتل وأعوانه ونوراً على درب التحرير القادم باذن الله وإذكاء لجذوة الجهاد والمقاومة.
‎وإننا في ظل هذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء لحركة المقاومة الإسلامية حماس ولعموم الشعب الفلسطيني، محتسبين عند الله القامة الإسلامية المجاهدة الشهيد إسماعيل هنية الذي أفنى حياته مجاهداً صلباً وسياسياً محنكاً، وقائداً مضحياً بنفسه وأبنائه وأحفاده، يصول في ميادين الجهاد والفداء حتى لقي أسمى أمنياته بارتقائه شهيداً في سبيل الله على درب الجهاد والمقاومة والسعي لتحرير أرض فلسطين المباركة.
‎ونؤكد أن جماهير الأمة العربية الإسلامية ستبقى على عهدها ووفائها ونصرتها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
‎{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ( 23 ) }الأحزاب.
‎جماعة الإخوان المسلمين-الأردن
الأربعاء 25-محرم-1446هـ
الموافق 31-7-2024م


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

إسماعيل هنية.. لاجئ من مخيم الشاطئ قاد حركة حماس

09:09

مصادر : هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران

07:41

اسرائيل تغتال اسماعيل هنية في مقر اقامته في طهران

06:02

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عطارة شمال رام الله تمهيدا لهدم منزل الأسير دحادحة

05:05

المزار الشمالي .. شراء 191 شاخصة مرورية بـ10 آلاف دينار

04:05

الجامعة الأردنية تنشر روابط تسجيل الطلبة غير الأردنيين في برنامج البكالوريوس

03:04

4 قتلى في انفجارات بمقر للحشد الشعبي

02:04

جيش الاحتلال يفيد بـ”اغتيال فؤاد شكر”

01:35

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران

23:02

مرشح نافش ريشه…

22:49

مقال العناني، واغتيال حلم الدولة الفلسطينية

22:36

الميثاق الوطني للحكومة: أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي  

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع