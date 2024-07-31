جماعة الإخوان تنعى الشهيد هنية وتدين العملية الإرهابية الصهيونية الجبانة

{ ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } (آل عمران: ١٦٩- ١٧٠).

وطنا اليوم:تحتسب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عند الله عز وجل الأخ القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي ارتقى شهيداً إثر عملية إرهابية صهيونية غادرة جبانة.

إن هذه الجريمة الإرهابية النكراء لهي محاولة صهيونية لإنجاز نصر موهوم ،بعد فشل عسكري ممتد منذ مايزيد عن عشرة أشهر في قطاع غزة ، وفي هذا السياق نؤكد أن هذا العمل الجبان لن يغير من الحقائق على الأرض ، بل سيعجل في جرِّ أذيال الخيبة والعار والهزيمة لمرتزقة الجيش الفاشي الصهيوني على أرض غزة العزة .

‎إن دماء القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية ورفيقه التي امتزجت اليوم مع دماء آلاف الشهداء في قطاع غزة لن تكون إلا لعنة للمحتل وأعوانه ونوراً على درب التحرير القادم باذن الله وإذكاء لجذوة الجهاد والمقاومة.

‎وإننا في ظل هذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء لحركة المقاومة الإسلامية حماس ولعموم الشعب الفلسطيني، محتسبين عند الله القامة الإسلامية المجاهدة الشهيد إسماعيل هنية الذي أفنى حياته مجاهداً صلباً وسياسياً محنكاً، وقائداً مضحياً بنفسه وأبنائه وأحفاده، يصول في ميادين الجهاد والفداء حتى لقي أسمى أمنياته بارتقائه شهيداً في سبيل الله على درب الجهاد والمقاومة والسعي لتحرير أرض فلسطين المباركة.

‎ونؤكد أن جماهير الأمة العربية الإسلامية ستبقى على عهدها ووفائها ونصرتها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

‎{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ( 23 ) }الأحزاب.

‎جماعة الإخوان المسلمين-الأردن

الأربعاء 25-محرم-1446هـ

الموافق 31-7-2024م