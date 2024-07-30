غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والهدف قيادي كبير

وطنا اليوم:قال مصادر إن غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت الغارة الإسرائيلية محيط مجلس شورى حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن الهدف من الهجوم في بيروت كان أحد كبار أعضاء حزب الله، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى.

وكانت الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية ردا على هجوم صاروخي دام على هضبة الجولان.