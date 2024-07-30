مسرح الصوت والضوء يستقبل مسرحيتي وهج الشمس وكوكتيل

وطنا اليوم_

قدمت فرقة شركة “وهج الشمس” في مهرجان جرش للثقافة والفنون مسرحية صامتة بعنوان “شمس” على خشبة مسرح الصوت والضوء.

وتروي المسرحية التي ألفها الكاتب يوسف ناجي وأخرجها المخرج عمران العنوز، رحلة شخص منذ ميلاده وتصف رحلة المعاناة والصعوبات التي يواجهها في سبيل الوصول إلى صناعة الأمل في النهاية.

وتعد هذه المشاركة الأولى لفريق “وهج الشمس” في مهرجان جرش، وقد نالت إعجاب الحضور بفضل الأداء المتميز والتعبير الفني العالي الذي قدمه الطلاب المشاركون.

وضمن فعاليات المهرجان وعلى مسرح الصوت والضوء أقيمت مسرحية “كوكتيل” من تأليف الفنان عايد يانس وإخراج محمد الشوابكة، لتخطف الأضواء وتثير إعجاب الجمهور على مسرح الصوت والضوء.

المسرحية تجمع بين الكوميديا الساخرة والواقعية المحلية من خلال مجموعة من اللوحات الكوميدية المتميزة.

تتألق “كوكتيل” بأداء مجموعة من النجوم، من بينهم بكر الحراسيس، عايد يانس، جلال رشدي، باسم خليل، مأمون الحراسيس، وأحمد عساف، وتعرض المسرحية مشاهد تقليدية للمواقف الشهيرة من البرامج التلفزيونية العربية مثل “من سيربح المليون”، “الاتجاه المعاكس”، “ميشو شو”، و”ذا فويس”، مما يضفي نكهة خاصة على العرض.

افتتحت المسرحية بلوحة غنائية وستاند أب كوميدي، تلتها لوحة شعبية تصور حوارات المقاهي المحلية.

وأبدع الفنان بكر الحراسيس في تقليد أصوات مشاهير الفن العربي ضمن فقرة “ذا فويس”، مثل ملحم بركات وأبو بكر سالم، ما أضفى جواً من البهجة والمرح على الحضور.

العرض، الذي استمر لمدة ساعة، يعتمد على أسلوب التقليد المباشر بعيداً عن الرمزية، معززا بأداء تمثيلي وغنائي متميز، ترافقه عزف حي على آلة الأورج، ما عمل على تعزيز الأجواء الفنية للمسرحية.