الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الأردن، المقررة في الـ 10 من أيلول المقبل، استجابة لدعوة السلطات الأردنية.

وقالت بعثة المفوضية الأوروبية في عمان بيان، ان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عين عضو البرلمان الأوروبي زيلجانا زوفكو، كمراقبة رئيسية في البعثة، مشيرة إلى انه سبق للاتحاد إرسال بعثات مراقبة للانتخابات الأردنية خلال 2013 و2016، وبعثة متابعة الانتخابات في 2018، بالإضافة لبعثة خبراء الانتخابات في 2020.

وقال بوريل: “يعد إرسال البعثة تأكيدا لالتزامنا الطويل بدعم الانتخابات البرلمانية التنافسية والشفافة والسلمية في الأردن، وهو تعبير آخر عن دعمنا الملموس لعملية التحديث السياسي في الأردن، ستوفر البعثة تقييمًا مستقلا للعملية الانتخابية قائمًا على الأدلة”.

من جهتها، قالت زوفكو: “يشرفني أن أقود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية، وستكون الانتخابات لحظة حاسمة في المسار الديمقراطي للبلاد، كونها الانتخابات الأولى بعد إطلاق عملية التحديث السياسي التي بدأت في 2021”.

وأضافت: “أتطلع إلى اللقاء والتفاعل مع ممثلي مؤسسات الدولة والسلطات التقليدية والأحزاب السياسية والمترشحين ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة النساء وممثلي الشباب ووسائل الإعلام، وغيرهم ممن يلعبون أدوارًا مهمة في ضمان عملية انتخابية موثوقة وسلمية وشفافة وشاملة “.

وقالت المفوضية إن بعثة المراقبة مكونة من مجموعات مختلفة من المراقبين، حيث يتألف الفريق الأساسي من 11 خبيرا في الانتخابات وصلوا إلى عمان في الـ 28 من الشهر الحالي، فيما سينضم 28 مراقبا إلى البعثة في 5 آب المقبل، وسيتم توزيعهم في جميع أنحاء البلاد لمتابعة الحملة الانتخابية.

وأضافت: “سينضم 38 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات، وسيتم توزيعهم أيضا في مواقع مختلفة، وستبقى بعثة المراقبة الأوروبية حتى اكتمال العملية الانتخابية”.

وتابعت: “تماشيا مع منهجية الاتحاد بشأن مراقبة الانتخابات، ستصدر البعثة بيانا أوليا وتعقد مؤتمرا صحفيا في عمان بعد الانتخابات، وسيتم تقديم تقرير نهائي، بما في ذلك التوصيات للعمليات الانتخابية المستقبلية، ومشاركته مع الجهات المعنية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها”.