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قيادي في حزب الله: الاجتياح البري للبنان سيقابله اقتحام الجليل

منذ 24 ثانية
قيادي في حزب الله: الاجتياح البري للبنان سيقابله اقتحام الجليل

وطنا اليوم:قال مصدر قيادي في حزب الله، إن الحزب يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد، وأعد للأمر كامل عدته.
وأضاف المصدر للجزيرة أن “مصطلح العدو عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه”.
وتابع: “أبلَغَنا الموفدون باتصالهم بالعدو لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدونا، وطرح علينا الموفدون عدم الرد على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك”.
وأكد المصدر أن حزب الله سيرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي، وقيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل.
وشدد المصدر على أن حزب الله قادر على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف.
وقال: “لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة. والاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل”.
وختم حديثه قائلا: “لم يفاجئنا التبني الأميركي لرواية العدو وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني”.


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