بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخصاونة والخوالدة

منذ 17 ثانية
رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخصاونة والخوالدة

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الخصاونة، بوفاة العميد المتقاعد حافظ علي الخصاونة، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة الرقيب أسامة محمود الخوالدة،وبوفاة ينال فادي فرحان الخوالدة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت العزاء في محافظتي إربد والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين، وإلى عموم عشيرتي الخصاونة والخوالدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المرحومين بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:33

البيت الأبيض: لإسرائيل كل الحق في الرد على هجوم حزب الله

19:22

صدامات بمعسكر إسرائيلي بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

19:12

الصحة الفلسطينية تعلن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال

19:08

تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في الأردن

18:37

عبدالهادي المجالي يكتب عن حفاوة المؤسسات الوطنية بزاهي وهبه

18:31

كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )

18:10

أورنج الأردن وجامعة اليرموك تدعمان الإبداعات الشبابية في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية

16:45

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من (38) ألف مراجع

16:37

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرقيب أسامة الخوالدة

16:00

هيئة الطيران: تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت إجراء تحوطي

15:57

مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

15:48

معركة تغريدات بين الأتراك والإسرائيليين بعد تصريحات لأردوغان

وفيات
كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة الله