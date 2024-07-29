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مهيدات: نظام فحص الأدوية الجديد مرجعية تشريعية عصرية لتعزيز الأمن الدوائي

منذ 32 ثانية
مهيدات: نظام فحص الأدوية الجديد مرجعية تشريعية عصرية لتعزيز الأمن الدوائي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن صدور نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 في الجريدة الرسمية العدد 5937 بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخرا.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن النظام الذي يدخل حيز التطبيق بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا.

وأضاف أن النظام يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي pics ومنظمة الصحة العالمية WHO وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية، من حيث تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.
وأشار مهيدات إلى أنه وبموجب النظام فإن كافة الأدوية المتداولة في السوق الأردني سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة تخضع لآلية التحليل ما بعد التسويق وبشكل دوري، حسب خطة لسحب العينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع من قبل فرق الرقابة والتفتيش الصيدلاني في المؤسسة، لافتا إلى أن هذه الآلية تتبع تحليل الفحص الأولي للمرة الأولى بعد التسجيل ومن ثم تحليل تشغيلة لاحقة، ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل .
وتزامن صدور النظام مع صدور نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم (41) لسنة 2024 لإيجاد نظامين منفصلين مراعاة لخصوصية كل منهما، كون الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في السوق الأردني كانت تخضع للفحص حسب أحكام نظام الأدوية والمستلزمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017.


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