أمين عام وزارة الشباب ومدير الشؤون الفلسطينية يلتقيان رؤساء لجان مخيمات المملكة الثلاثة عشر

وطنا اليوم:نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم لقاءً جمع بين رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة وأمين عام وزارة الشباب حسين الجبور ووفدا مرافقا له بهدف التعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية 2023-2024 في مبنى الدائرة بحضور مديرة مكتب المدير العام هنادا صالح ومدير المخيمات أسامة علقم.

وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ان هذا اللقاء يأتي تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكيمة لتوجيه شباب الوطن نحو البناء والإبداع، والمثابرة والاجتهاد، وهي رؤية عظيمة المعنى ويجب العمل بها من أجل النهوض برعاية الشباب والوصول بشباب الوطن إلى القمة، وتقدم خرفان بالشكر والتقدير لأمين عام وزارة الشباب على حضوره واهتمامه بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين كونها جزءا من النسيج الوطني.

وتحدث الجبور حول أهمية الجائزة كونها تعزز العمل التطوعي والتشاركي مؤكدا على أهمية التوثيق والاستدامة لاي عمل تطوعي مشيرا الى ان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي أساس العمل التطوعي وان الأردنيين اهل العمل التطوعي والتشاركي ووضح الجبور آلية التقديم على المنصة الخاصة بالجائزة موضحا ان التقديم لهذه الدورة سيكون أكثر يسرا حيث تم اجراء التحسينات اللازمة لتسهل التقديم على الجميع.

وتقوم الجائزة على أربعة محاور رئيسية ولها مبادئ وفئات ومستويات، تعنى بترسيخ ثقافة العمل التطوعي المجتمعي، بهدف نشر الوعي لدى المواطن من خلال المصطلحات والمفاهيم التي تركز على العمل التطوعي المتميز، وتؤكد قدرة الفرد المنظمة وأهمية دوره الفاعل في تحقيق الرفاه المجتمعي، والعمل على نشر قصص النجاح في مجال العمل التطوعي بمختلف الوسائل التقنية الحديثة والتقليدية منها وتعميق حس الانتماء الوطني المنشود

واستمع الجبور وخرفان الى عدة أسئلة ومداخلات من رؤساء اللجان والتي كان من شأنها توضيح العديد من الأمور المتعلقة بالجائزة.