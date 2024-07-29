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القطارات الإسرائيلية تعلق عملها في الشمال

منذ 3 ثواني
القطارات الإسرائيلية تعلق عملها في الشمال

وطنا اليوم:أعلنت شركة القطارات الإسرائيلية ، الاثنين ، تعليق حركة القطارات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت ان تعليق الحركة سيبدأ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء ، وسيستمر حتى يوم الأحد القادم.
الى ذلك أفادت معلومات بأن حزب الله أبلغ اليونيفيل بأن أي تصعيد إسرائيلي باتجاه بيروت أو المدنيين سيتم الرد عليه باتجاه العمق الإسرائيلي وأي تصعيد يمكن أن يجر المنطقة لحرب مفتوحة.


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