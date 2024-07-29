وزيرة الثقافة تفتتح معرض إصدارات مكتبة (الأسرة) في جامعة البترا

وطنا اليوم:أشادت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بدور جامعة البترا باعتبارها مؤسسة أكاديمية وطنية في تعميق المعرفة وزيادة الوعي لدى الأجيال، وذلك خلال لقائها رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم ورعايتها افتتاح معرض “إصدارات مكتبة الأسرة” في الجامعة.

ورعت النجار افتتاح معرض الكتاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية. واشتمل على أحدث إصدارات الوزارة من منشورات “مكتبة الأسرة” في المعارف والعلوم والآداب المختلفة.

يشار إلى أن (مكتبة الأسرة الأردنية) هو مشروع ثقافي تعليمي، أطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله، عام 2007 تحت شعار “مكتبة في كل بيت أردني”، وتتولى وزارة الثقافة رعايته وتنفيذه في جميع محافظات المملكة سنوياً.

ونظمت جامعة البترا ووزارة الثقافة المعرض ضمن التعاون المشترك لتعريف الطلبة بالسردية الوطنية التي يكتبها المبدعون الأردنيون في مختلف الحقول المعرفية.

وأشارت النجار إلى ضرورة تغذية الفضاء الإلكتروني بالمحتوى العربي، ومساهمة المؤسسات الأكاديمية في إغنائه من خلال البحث العلمي.

واعتبر عبد الرحيم أن التعاون بين الجامعة والوزارة يمثل جزءًا من التشاركية والبناء الثقافي، مشيرًا إلى أن المعرفة الأكاديمية والثقافية يتكامل بعضها مع بعض، وتتداخل فيما بينها خاصة في عصر العولمة.

وحضر اللقاء عمداء الكليات وعدد من أساتذة الجامعة، ودار نقاش حول سبل التعاون بين الجامعة والوزارة، ودور الجامعة في رعاية الموهوبين، والتعاون في الأنشطة المختلفة.