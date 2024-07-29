بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023

منذ دقيقة واحدة
الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023

وطنا اليوم:تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء جلالته، رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:23

39 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

14:21

وسط ترقب الرد الإسرائيلي .. دول عربية وأجنبية لرعاياها: غادروا لبنان فوراً

14:10

مصدر: بدء تنفيذ مخالفات السير باستخدام الرقابة الذكية بداية العام المقبل

13:04

الامانة: استمرار حملات الرش لمكافحة الحشرات والقوارض

13:00

لمدة 3 أيام .. بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من الثلاثاء

12:49

الحكومة تقترض نحو 4 مليارات دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

12:39

ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة

12:35

وزير الخارجية: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في أي اتفاق

11:54

ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الحجاج الأردنيين

11:41

السفير السعودي لدى الأردن يلتقي مدير الخدمات الطبية الملكية

11:31

سرقة أحد افراد العائلة الحاكمة القطرية في الاولمبياد

11:18

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات