الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023

وطنا اليوم:تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء جلالته، رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.