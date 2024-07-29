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لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

منذ ساعة واحدة
لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الاثنين، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أنه “لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل”.
وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 10 آلاف، بالإضافة لـ400 معلم.
وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب؛ بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
لمعرفة نتائج التوجيهي في فلسطين: (اضغط هنا)


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