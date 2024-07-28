الكابنيت يفوض نتنياهو وغالانت باتخاذ قرار الرد على حزب الله

فوض الكابينت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، بحسب القناة 14 العبرية.

وكان ذلك خلال اجتماع الكابينت لبحث “الرد على هجوم مجدل شمس”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال بأن سيناريوهات محتملة أعدت للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية في كيان الاحتلال.

ومن بين السيناريوهات المطروحة بوجود “مسارات عمل عسكري أكثر صرامة” من قبل، حسبما افادت الإذاعة العبرية.

وقالت إن جيش الاحتلال غير معني بشن “حرب شاملة” مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال.