حزب إرادة يعلن قائمته الحزبية لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_في إطار جهوده لتعزيز التحديث السياسي والديمقراطية في المملكة، أعلن حزب إرادة عن قائمته الحزبية لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد في غرفة صناعة عمان. حضر المؤتمر عدد من قيادات الحزب، ممثلي الأحزاب الزميلة، الإعلاميين، المجلس السياسي، مجلس الحكماء، ورؤساء الفروع.

و افتتح الأمين العام للحزب نضال البطاينة المؤتمر بالحديث عن المعايير الشفافة التي اعتمدتها لجان مستقلة في اختيار المرشحين، مشددًا على عدم تدخل الأمانة العامة في العملية. قاد المؤتمر بعد ذلك الباشا مروان قطيشات، رئيس لجنة وضع المعايير، والدكتور إبراهيم الشخانبة، عضو لجنة التقييم.

و تحدث عمر ملحس، رئيس المجلس المركزي للحزب، عن جهود الحزب في توفير أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في تشكيل القائمة الحزبية. كما أشادت مها الطراونة، رئيس المجلس الوطني بالوكالة، بجهود اللجان المتخصصة واختيار معايير تعكس رؤية الحزب وتطلعات المجتمع.

و أوضح نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد أن التقييمات رفعت للجنة العليا المستقلة التي صادقت على القائمة بعد التأكد من شفافيتها ونزاهتها.

و اختتم اللواء المتقاعد الباشا مروان قطيشات بالإعلان عن المعايير المستخدمة في اختيار المرشحين، وأكد الدكتور إبراهيم الشخانبة على التزام اللجنة بالحياد والموضوعية في تقييم الطلبات.

قائمة المرشحين:

1. دينا عوني البشير

2. الدكتور خميس حسن عطيه

3. حمود إبراهيم الزواهره

4. محمود عطا الله طيطي

5. الدكتور فارس محمد الصمادي

6. الدكتوره زينب أحمد المومني

7. أحمد عبدالرحمن الدقاق الأزايده

8. الدكتوره تقى فيصل المجالي

9. عمار عبدالله ضيف الله الشقران

10. علي موسى الزير

11. أنس أنور الرواشده

12. عدي أكرم الشوره

13. عبد الله بديع عبد الدايم القرامسه

14. عواطف ذياب السواعير

15. المهندس ضياء فايز الهلسه

16. المهندس أحمد عيسى علي العدوان

17. كفا حمد العامري

18. الدكتور خالد عبد المطلب الحسنات

19. الدكتور معاذ يحيى مهيدات

20. المهندس أيمن غسان الكنجي

21. عمر عبده المصطفى القصراوي

22. دعاء عبدالله خليل المواجده

23. عدنان شاهر فالح ابو الخيل العرجاني

24. رعد عصام خليل القسوس

25. أسماء عبدالفتاح ابو الجود

26. حسين عواد حمد الغويري

27. المهندس علي سماره

28. هناء إبراهيم الخطيب

29. المهندسه ميناس نائل عصفور

30. ألاء عدنان رواشدة

31. طارق زياد المعايطة

32. برجس سمعان الحدادين

33. خوله عبد الله أبو علي

34. الدكتور صالح عبد الجليل العرود

35. مها أحمد الطراونة

36. المهندس عمر شوكت شقم

37. الدكتور بشار نعيم حوامدة

38. الدكتور محمد سليمان فرغل

39. الشيخ محمد أحمد النعيمي

40. الشيخ ضيف الله حمود القلاب

41. نضال فيصل البطاينة

أكد نضال البطاينة في ختام المؤتمر على دور الإعلام الحر في نقل الحقائق، وشكر اللجان على عملها النزيه في اختيار قائمة مرشحين تمثل مختلف فئات المجتمع الأردني.