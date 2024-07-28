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المستقلة للانتخاب تطلق دليل الترشح

منذ 17 ثانية
المستقلة للانتخاب تطلق دليل الترشح

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إطلاق رابط جديد على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى توعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية.
ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، مواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها. كما يحتوي الرابط على كافة النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.
ودعت الهيئة جميع الراغبين في الترشح إلى زيارة الرابط والاستفادة من المعلومات المتاحة، بهدف تجنب الأخطاء عند تقديم طلبات الترشح وتحسين فرصهم في العملية الانتخابية.


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