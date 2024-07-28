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الملك يعبر عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على الحفاظ على مقدرات الوطن

منذ 20 ثانية
الملك يعبر عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على الحفاظ على مقدرات الوطن

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
واطلع جلالة الملك، بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، على أبرز التحديثات في عمل القوات المسلحة في مجالات التدريب والتأهيل، فضلا عن الخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبيها.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتزويد القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والأجهزة التكنولوجية، التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وعبر جلالة الملك عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على الحفاظ على مقدرات الوطن بمهنية واحترافية، والتعامل مع محاولات المساس بأمن الأردن وحدوده.
واستمع جلالته إلى إيجازين قدمهما مدير الاستخبارات العسكرية ومدير العمليات الحربية حول الخطط العملياتية واللوجستية للنهوض بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاحترافية.
كما تناول الإيجازان جهود القوات المسلحة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الإنزالات الجوية وتسيير القوافل البرية، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية في القطاع وفي الضفة الغربية، من خلال إدامة عمل المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية.


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