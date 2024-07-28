قسم التغذية السريرية في فيلادلفيا يقيم يومًا توعويا في النادي الصيفي لمركز طيبة القرآني في عين الباشا

وطنا اليوم:ضمن نشاطات طلبة قسم التغذية السريرية والحميات في مادة تدريبات في التثقيف التغذوي وتغذية المجتمع وانطلاقاً في المساهمة في خدمة المجتمع المحلي، قامت كلية العلوم الطبية المساندة ممثلة بمجموعة من طلبة التغذية السريرية بتنظيم يوم توعوي في النادي الصيفي لطالبات مركز طيبة القرآني، بإشراف الدكتورة غدير عثمان والمدرسة هبه كراسنة من قسم التغذية السريرية.

وتضمنت الزيارة تقديم محاضرة توعوية لطالبات المركز حول التغذية الصحية في المدارس وأهمية وجبة الفطور، بالإضافة الى اشراك الطالبات بمسابقة تفاعلية علمية وتوزيع الهدايا ، كما وزعت طالبات قسم التغذية بسكوت صحي محضر في مختبر تحضير الأطعمة من مواد سهلة ومفيدة كمثال على البدائل الصحية لبعض الحلويات. وفي نهاية الزيارة شكر الوفد إدارة المركزعلى حفاوة الاستقبال وأثنا على دور جامعة فيلادلفيا على الدعم المتواصل لمثل هذه النشاطات التي تهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل لدى الطلبة وتعزيز مبادئ التعاون والانتماء لديهم.