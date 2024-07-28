الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا انهيارين أرضيين

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بضحايا انهيارين أرضيين وقعا في منطقة جوفا بجنوب إثيوبيا، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.