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الميثاق الوطني ينظم لقاءً نسائيًا لتعريف الحضور بآليات الانتخابات لعام 2024 

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني ينظم لقاءً نسائيًا لتعريف الحضور بآليات الانتخابات لعام 2024 

وطنا اليوم_نظم حزب الميثاق الوطني، لقاءً نسائيًا في محافظة العاصمة، بدعوة من الدكتور محمد عبد الستار جرادات، عضو حزب الميثاق الوطني بحضور عدد من السيدات، من مختلف المجالات ومن عدد من المحافظات حيث تم التعريف بالحزب وآليات الانتخابات المقبلة.

 

حيث عبر الدكتور جرادات عن شكره العميق لكافة الحضور الكريم وتقديره لدورهن البارز في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، ووجه الشكر بشكل خاص للنائب الاول للأمين العام ريم بدران، ومساعد الامين العام لشؤون المرأة والاسرة سناء مهيار، وعضو الميثاق الوطني الدكتورة تمارا ناصر الدين، وعدد من سيدات الميثاق الفاعلات مشيدًا بتفانيهن وإسهاماتهن القيمة التي أضفت إلى نجاح اللقاء، مما يتوافق مع رؤية ورسالة واستراتيجية الحزب في تمتين دور المرأة من خلال اسهاماتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

وشددن السيدات أعضاء حزب الميثاق على أن قانون الأحزاب الجديد، يأتي ضمن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لإحداث التغيير الإيجابي لمصلحة التطور السياسي والديمقراطي في المملكة من خلال ديناميكيات حزبية مؤسسية وسيكون الحزب هو بيت الخبرة لمن يصل قبة البرلمان.

 

بدورهن قامت السيدات بالتعريف بأهمية الأحزاب للمرحلة القادمة وآليات الانتخاب وانعكاسات نجاح التجربة الحزبية الجديدة في الأردن.

 

هذاو أكد الدكتور جرادات على أهمية دور المرأة الأردنية في بناء المجتمع وتعزيز الاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن المرأة ستلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات القادمة، وستسهم في كتابة التاريخ بأفكارها وتفانيها.

 

وشدد الدكتور جرادات بكلمته على ضرورة دعم المرأة الأردنية وتمكينها لتحقيق مشاركة فعّالة في الحياة السياسية والعامة، معبرًا عن فخره بالسيدات والشابات الأردنيات اللواتي يعملن على بناء مستقبل أفضل للأردن.

#حزب_الميثاق_الوطني


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