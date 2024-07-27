بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران ترد على اتهامات “إسرائيل” لها بشأن استهداف بعثتها في أولمبياد باريس

منذ 3 ساعات
إيران ترد على اتهامات “إسرائيل” لها بشأن استهداف بعثتها في أولمبياد باريس

وطنا اليوم_ردت إيران على مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن طهران تخطط لاستهداف بعثتها المشاركة في بطولة ألعاب أولمبياد باريس.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أن “اتهامات وزير النظام الإسرائيلي القاتل للأطفال، لإيران بشأن أولمبياد باريس 2024، هي محاولة يائسة لتحويل الرأي العام العالمي عن الإبادة الجماعية في غزة”.

 

وكتب كنعاني عبر منصة “إكس”، أن “اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، هي هروب نحو الأمام ضد الغضب والكراهية العالميين لجرائم الحرب، التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”.

 

وأضاف أن “مثل هذه الاتهامات تتعارض مع الميثاق الأولمبي، القائم على السلام والصداقة، وهو مثال آخر على عدم التزام النظام الصهيوني بالمعايير والقيم العالمية والدولية”.

 

وتابع أن “الاتهامات التي توجهها إسرائيل لإيران، هي أكثر سخافة من أن يتم تصديقها، بينما هي اجتازت حدود القسوة في قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال”.

 

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في منشوره أن المنتخب الرياضي الإيراني سيشارك في بطولة ألعاب أولمبياد باريس، بعشرات الرياضيين والأبطال الوطنيين، معربًا عن تمنياته بالنجاح للحكومة والشعب الفرنسيين “في استضافة وإقامة أكبر حدث رياضي في العالم بشكل لائق وأمان كامل”، وفق قوله.

 

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال اليوم الجمعة، إن “الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في فرنسا، تم التخطيط لها وتنفيذها بإلهام من محور الشر المتمثل في إيران والإسلام المتطرف”.

 

وأضاف كاتس عبر منصة “إكس”: “كما حذرت نظيري الفرنسي ستيفان سيجورنيه هذا الأسبوع، بناء على معلومات لدى إسرائيل، فإن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد”.

 

وتابع: “يجب اتخاذ تدابير وقائية بشكل أكبر لإحباط مؤامرتهم”، حسب تعبيره.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:01

الطاغية

12:36

( الضمان والناس ) – 155

12:33

ورشة “مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية” برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

12:31

أمنية تغيّر مشهد خدمة قطاع الأعمال في المملك وتطلق المرحلة الأولى لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات Tier III

12:02

تنويه مهم للطلبة الأردنيين في مصر

11:44

انتخاب ديرانية رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية

11:33

أول خطوة لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن “مذكرة اعتقال نتنياهو” .. وإسرائيل تعبر عن استيائها

11:07

مارسيل خليفة يضيء مسرح الساحة الرئيسية في جرش بأمسية فنية تغنت بالوطن وحبه

11:00

نفاع يرعى مهرجانا حاشدا لمرشح عزم في الزرقاء

10:51

رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع

10:44

الميثاق الوطني ينظم لقاءً نسائيًا لتعريف الحضور بآليات الانتخابات لعام 2024 

10:42

الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب 

وفيات
رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024وفيات الخميس 25-7-2024