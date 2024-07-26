الميثاق يقود ملتقيات لتعزيز المشاركة السياسية في المفرق وإربد

وطنا اليوم:في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية ودعم العملية الديمقراطية، عقد حزب الميثاق الوطني ممثلا برئيس المجلس الاستشاري للحزب مازن القاضي لقاءين في محافظة المفرق ولواء الكورة.

حيث شارك القاضي ملتقى أبناء قبيلة عنزة الأول في بلدة أم السرب يوم أمس الخميس في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق ، وحضر الملتقى نخبة من أبناء المنطقة، حيث أكدوا ولاءهم وإخلاصهم للقيادة الهاشمية لجلالة الملك وولي عهده الأمين.

هذا وأعلنوا عن دعمهم لحزب الميثاق الوطني الذي يلبي طموحات وآمال الشعب الأردني ،ويسعى إلى تعزيز الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ،وحث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبذات السياق وبدعوة كريمة من السيد قصي سلطان الشريدة في لواء الكورة بمحافظة إربد، التقى القاضي مع نخبة من أبناء اللواء .

وكان محور اللقاء قانون الانتخاب والأحزاب ،داعيًا الجميع إلى الانخراط في العملية الانتخابية والمساهمة في دعم الأحزاب السياسية لتفعيل دورها الذي يسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية ويتيح الفرصة للتغيير الإيجابي.