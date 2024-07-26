نفاع : عزم يدعم وبقوة قياداتة وأعضاءه ويؤكد ان الاجماع العشائري محط تقدير واحترام

وطنا اليوم:صرح امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع ان حزب عزم يدعم وبكل قوة جميع منتسبية وقياداتة والذين هم محط تقدير واهتمام كبير وأصحاب فكر ورؤية ومنهجية عمل وطني تجسد الحالة العامة والتكاتف والتعاضد بين كافة أسرة حزب عزم .

وأتى تصريح نفاع خلال اجتماع صباحي اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٦ بين الامين العام للحزب ، والأمين العام المساعد للشؤون المالية ماجد جورج ابو عطا ، بعد اعلان الأخير رغبتة في الترشح للانتخابات النيابية “القائمة المحلية” عن المقعد المسيحي في محافظة البلقاء ، وجرى خلال الاجتماع حديث معمق اعتمد لغة الحوار والمشورة والتي هي من أهم مرتکزات ومبادئ وقيم الحزب والتي أصبحت واقعا ملموسا لاشعارات براقة وكلمات عابرة

حول ترشح ماجد ابو عطا وتم التوافق بعد ان طرح الامين العام للحزب المهندس زيد نفاع على الامين العام المساعد للشؤون المالية العدول عن الترشح واحترام الاتفاق العشائري لابناء مدينة السلط ، والذي حظي بايجابية عالية وتفهم كبير من المرشح ابو عطا بتغليب المصلحة العامة ومصلحة الحزب واحترام الإجماع العشائري لمدينة السلط مبديا استعداده المطلق وإعلانه رسميا الطلب ان يترشح بالقائمة العآمة عن حزب عزم وان يحتل الرقم ( ٤٠) على القائمة .