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مصدر : الهجوم على شبكة القطارات في باريس سيؤثر على 800 ألف راكب

26 يوليو 2024
مصدر : الهجوم على شبكة القطارات في باريس سيؤثر على 800 ألف راكب

وطنا اليوم:تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة صباح اليوم الجمعة.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية “إس إن سي إف” إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ”هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل” شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد “بلبلة كبيرة”، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وأوضحت الشركة في بيان “سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير” من المسارات.
وقال مصدر ان الهجوم على شبكة القطارات في باريس سيؤثر على 800 ألف راكب
وأشارت إلى أن “هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات”.
وقالت الشركة المشغلة للقطارات الوطنية “بدأت هجمات حرق متعمد لإلحاق الضرر بمرافقنا”، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة “تعطلت بشدة”.
وأضاف البيان أن القطارات يتم تحويلها إلى مسارات مختلفة “لكننا سوف نضطر إلى إلغاء عدد كبير منها”.
ولم يتأثر الخط الجنوبي الشرقي حيث “تم إحباط عمل خبيث”.
ودعت “إس إن سي إف” الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.


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