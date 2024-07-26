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بن غفير لهاريس: سيدتي المرشحة لن يكون هناك وقف لإطلاق النار

26 يوليو 2024
Israeli right-wing Knesset member Itamar ben Gvir (L) and Bezalel Smotrich (R) during the swearing-in ceremony for the new Israeli parliament the 25th Knesset in Jerusalem, 15 November 2022. Abir Sultan/Pool via REUTERS REFILE - CORRECTING INFORMATION

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، إنه لن يكون هناك وقفا للحرب في قطاع غزة في رده على تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.
وكتب بن غفير، عبر منصة إكس” لن تكون هناك وقفا للحرب، سيدتي المرشحة”.
كما علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تصريحات هاريس، بقوله إن “كامالا هاريس كشفت للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع، ما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة. الاستسلام للسنوار، وإنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة تأهيل وإطلاق معظم المختطفين لدى حماس لا تقع في هذا الفخ!”.
وكانت هاريس المرشحة المتوقعة للرئاسة الأميركية قد قالت عقب لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، إنهّا عبّرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن “قلقها العميق” إزاء عدد الضحايا المدنيين الكبير في القطاع وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 39175، والإصابات إلى 90403 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


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