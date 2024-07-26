إدراج موقع أم الجِمال على قائمة التراث العالمي

وطنا اليوم:خلال الاجتماع السادس والأربعون للجنة التراث العالمي المنعقدة في الهند أعلن عن إدراج أم الجمال موقعا أردنيا سابعا على لائحة التراث العالمي لليونسكو، هذه اللائحة التي تضم البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط. وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قال بعد الإعلان مباشرة ” نحتفل اليوم بإنضمام أم الجمال الى لائحة التراث العالمي لليونسكو ولكننا نحتفل أيضا بالعلاقة الوطيدة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين منظمتكم العريقة والتي امتدت لعشرات السنين” وأكمل “أم الجمال هي المدينة النبطية الثالثة بعد البترا وأم الرصاص والتي مثلت امتدادا لحكم الأنباط شمالا وشاهدا على قدرة الأنباط على بناء منظومة ذكية مستدامة على الرغم من شح المياه وتمثل المنعة التي تمتع بها أهل المنطقة في ذاك الوقت وحتى اليوم”

وياتي إدراج إم الجمال وحسب معايير اليونسكو لما تضمنه الملف الأردني والذي تم تقديمه سنة 2022 من قيمة عالمية استثنائية، واستيفائه أيضًا لمتطلبات السلامة و/أو الأصالة ونظام حماية وإدارة كافٍ لضمان الحفاظ على الموقع. ويعتبر هذا الإدراج نموذجا للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.

القيسي ومدير دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ورئيس بلدية أم الجمال حسن رحيبة، تقبلوا تهاني الوفود المشاركة واللجنة المنظمة بهذا الادراج التاريخي والذي يعد بداية الطريق فقط في جهود الأردن الحثيثة في إدراج العديد من المواقع الأردنية التي تستحوذ على قيما عالمية استثنائية وتشكل إرثا إنسانيا متميزا.