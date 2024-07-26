إدراج موقع أم الجِمال على قائمة التراث العالمي

وطنا اليوم:خلال الاجتماع السادس والأربعون للجنة التراث العالمي المنعقدة في الهند أعلن عن إدراج أم الجمال موقعا أردنيا سابعا على لائحة التراث العالمي لليونسكو، هذه اللائحة التي تضم البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط. وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قال بعد الإعلان مباشرة ” نحتفل اليوم بإنضمام أم الجمال الى لائحة التراث العالمي لليونسكو ولكننا نحتفل أيضا بالعلاقة الوطيدة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين منظمتكم العريقة والتي امتدت لعشرات السنين” وأكمل “أم الجمال هي المدينة النبطية الثالثة بعد البترا وأم الرصاص والتي مثلت امتدادا لحكم الأنباط شمالا وشاهدا على قدرة الأنباط على بناء منظومة ذكية مستدامة على الرغم من شح المياه وتمثل المنعة التي تمتع بها أهل المنطقة في ذاك الوقت وحتى اليوم”
وياتي إدراج إم الجمال وحسب معايير اليونسكو لما تضمنه الملف الأردني والذي تم تقديمه سنة 2022 من قيمة عالمية استثنائية، واستيفائه أيضًا لمتطلبات السلامة و/أو الأصالة ونظام حماية وإدارة كافٍ لضمان الحفاظ على الموقع. ويعتبر هذا الإدراج نموذجا للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.
القيسي ومدير دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ورئيس بلدية أم الجمال حسن رحيبة، تقبلوا تهاني الوفود المشاركة واللجنة المنظمة بهذا الادراج التاريخي والذي يعد بداية الطريق فقط في جهود الأردن الحثيثة في إدراج العديد من المواقع الأردنية التي تستحوذ على قيما عالمية استثنائية وتشكل إرثا إنسانيا متميزا.
وعلى هامش الاجتماعات التقى القيسي نظيره الهندي وزير السياحة والتراث غاجيندرا سينغ شيكاوات وتباحثا في سبل تطوير السياحة المتبادلة بين المملكة الأردنية الهاشمية والهند وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه زيادة التدفق السياحي من بلد المليار وستمائة الف والتي يأتي في مقدمتها الربط الجوي المباشر بين البلدين، كما وتم مناقشة وضع كل نقاط التعاون والتي تضمنت التدريب والتأهيل وتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز لتشجيع التدفق السياحي وغيرها في مذكرة تعاون ليصار الى اعتمادها وتوقيعها خلال زيارة الوزير الهندي إلى الأردن وربطها بخطة تنفيذية وجدول زمني محدد”
كما وإلتقى القيسي الاسقف انيل كوتو أسقف الكنيسة الكاثوليكية في نيودلهي ورجال دين مسيحي وأكد على أهمية توعية أبناء الطوائف المسيحية في الهند بأهمية الاردن للحجاج المسيحيين للمواقع الخمس المعتمدة لدى الفاتيكان وعلى رأسها مكان ميلاد المسيحية في المغطس وجبل نيبو ومكاور وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس بالإضافة إلى عشرات المواقع الاردنية المذكورة في الكتاب المقدس، وأكد الاسقف على ان وجود نظام تأشيرات إلكتروني سهل الاستخدام واعتماد التأشيرة عند الوصول للسائح الهندي يسهل من مهمة الكنيسة في توجيه الحجاج وتوعيتهم بأهمية الحج إلى الأردن.
واستكمالا لجهود الوزارة في مواجهة الانحسار السياحي من دول الغرب نتيجة العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين من خلال فتح أسواق جديدة، التقى القيسي والذي يرافقه مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات شركات طيران هندية والجمعيات السياحية المختصة ومتعهدي الاعراس والمؤتمرات وكبريات شركات السياحة والسفر إضافة الى مؤثرين مختصين بالسياحة والسفر.