النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش 

وطنا اليوم_عمان-

زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في الليلة الثانية من ليالي مهرجان جرش وهي الليلة الأولى لبدء الفعاليات على مسارح جرش، في دورته الـ (٣٨) للعام ٢٠٢٤، وافتتحت على هامش الزيارة الجناح الخاص بسفارات الدول العربية المشاركة في المهرجان.

وجالت الوزيرة في مختلف أجنحة المهرجان، واطلعت على فسيفساء الفنون والثقافات والمواريث العربية والتراثية الأصيلة المعروضة في أجنحة الدول العربية المشاركة في المهرجان.

وثمنت النجار مشاركة الدول العربية في الفعاليات، وأثنت على ممثليها، مؤكدة على روح التعاون الأخوي العربي المشترك، ومشيرة إلى أن القيم العربية الأصيلة أساس بناء العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الدول العربية وشعوبها.

وأشادت الوزيرة بالتنظيم المتميز للمهرجان وبالمستوى الفني الرفيع للعروض، مؤكدة أهمية مهرجان جرش في تعزيز الثقافة والفنون في الأردن وترويج التراث الثقافي العربي، والاسهام في تعزيز السياحة الثقافية.

الجدير بالذكر؛ أن جناح السفارات جناح خاص لاستعراض وتبادل التراث العربي الخاص بكل دولة بين أسرة الدول العربية، بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية تونس، ودولة الكويت، والأردن.