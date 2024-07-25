بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الشريدة والشوابكة

25 يوليو 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الشريدة والشوابكة

وطنا اليوم_عمان- 25 تموز 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة المهندس سامر سلطان الشريدة،شقيق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة الحاجة ترفة فلاح الشوابكة، والدة امين عام مجلس النواب الأسبق فايز الشوابكة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي إربد ومأدبا، اليوم الخميس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي الشريدة والشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

واشنطن تعارض ادعاء نتنياهو وقوف إيران وراء المظاهرات التضامنية مع فلسطين

02:25

إعلام أمريكي: “إسرائيل” ستقدم لحماس مقترحاً خلال يومين

02:05

الجمهور فاكهة مهرجان جرش .. جاء بكثافة لتذوق الفن والثقافة بتعبير انساني للتضامن مع غزة

01:18

النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش 

00:17

بايدن يضغط باتجاه هدنة .. والبيت الأبيض: على الطرفين تقديم تنازلات

23:46

مؤيدون لفلسطين يتظاهرون ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

22:15

مهرجان جرش ينظم ندوة حول وحدة التراث الأردني والفلسطيني بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأردنيين

21:06

للراغبين بالتقديم لعطاء مشروع عمان مدينة ذكية .. رابط

20:45

الأورومتوسطي: نحو 10% من أهالي قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا

20:39

الصحة: نحو نصف الأردنيين يصابون بالسكري بعد سن الأربعين

20:19

الأمن يكشف عدد جرائم سرقة السيارات في الأردن خلال 2023

20:15

هيئة الإعلام:بطاقات تعريفية للصحفيين ضد منتحلي المهنة

وفيات
وفيات الخميس 25-7-2024شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024