بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

توزيع 180 طرد غذائي على أسر عفيفة في الأغوار الشمالية

25 يوليو 2024
توزيع 180 طرد غذائي على أسر عفيفة في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:وزعت حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، 180طردا غذائيا للأسر العفيفة في منطقة الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية في إطار برامج ومبادرات الحملة الرامية لمساعدة الأسر العفيفة التي ترأسها سيدات وتعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، والمساهمة في الجهود الوطنية المستهدفة تحسين الواقع المعيشي لهذه الأسر لاسيما في المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر في المملكة.
وبحسب بيان للحملة الخميس، جرى توزيع الطرود في مركز الأميرة بسمة للتنمية في منطقة الشيخ حسين، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ورئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي وعدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة.
واستمع الكساسبة، لعرض قدمته الرائدة المجتمعية في مركز الشيخ حسين فائدة العوامرة عن دور المركز في دعم جهود حملة البر والإحسان في المنطقة وتدخلاتها للحد من الفقر والبرامج التي تنفذها لمساعدة الأسر المستهدفة وتحسين معيشتها.
وأعرب عن التقدير لجهود الحملة والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، والبرامج المتنوعة التي ينفذها من خلال مركز الأميرة بسمة للتنمية في مختلف المجالات، وخاصة التوعوية والتثقيفية وبرامج التمكين للسيدات والشباب .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:05

تدهور مركبة تابعة لبلدية اربد بشارع البترا

03:14

واشنطن تعارض ادعاء نتنياهو وقوف إيران وراء المظاهرات التضامنية مع فلسطين

02:25

إعلام أمريكي: “إسرائيل” ستقدم لحماس مقترحاً خلال يومين

02:05

الجمهور فاكهة مهرجان جرش .. جاء بكثافة لتذوق الفن والثقافة بتعبير انساني للتضامن مع غزة

01:18

النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش 

00:17

بايدن يضغط باتجاه هدنة .. والبيت الأبيض: على الطرفين تقديم تنازلات

23:46

مؤيدون لفلسطين يتظاهرون ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

22:15

مهرجان جرش ينظم ندوة حول وحدة التراث الأردني والفلسطيني بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأردنيين

21:06

للراغبين بالتقديم لعطاء مشروع عمان مدينة ذكية .. رابط

20:45

الأورومتوسطي: نحو 10% من أهالي قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا

20:39

الصحة: نحو نصف الأردنيين يصابون بالسكري بعد سن الأربعين

20:26

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الشريدة والشوابكة

وفيات
وفيات الخميس 25-7-2024شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024