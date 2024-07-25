توزيع 180 طرد غذائي على أسر عفيفة في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:وزعت حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، 180طردا غذائيا للأسر العفيفة في منطقة الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية في إطار برامج ومبادرات الحملة الرامية لمساعدة الأسر العفيفة التي ترأسها سيدات وتعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، والمساهمة في الجهود الوطنية المستهدفة تحسين الواقع المعيشي لهذه الأسر لاسيما في المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر في المملكة.

وبحسب بيان للحملة الخميس، جرى توزيع الطرود في مركز الأميرة بسمة للتنمية في منطقة الشيخ حسين، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ورئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي وعدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة.

واستمع الكساسبة، لعرض قدمته الرائدة المجتمعية في مركز الشيخ حسين فائدة العوامرة عن دور المركز في دعم جهود حملة البر والإحسان في المنطقة وتدخلاتها للحد من الفقر والبرامج التي تنفذها لمساعدة الأسر المستهدفة وتحسين معيشتها.

وأعرب عن التقدير لجهود الحملة والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، والبرامج المتنوعة التي ينفذها من خلال مركز الأميرة بسمة للتنمية في مختلف المجالات، وخاصة التوعوية والتثقيفية وبرامج التمكين للسيدات والشباب .