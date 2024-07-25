ترامب: إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إن إسرائيل في حاجة لإنهاء الحرب بسرعة واستعادة الرهائن الموجودين في غزة.

جاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة فوكس الإخبارية، بعد ساعات من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس السابق دونالد ترامب خلال خطابه أمام الكونجرس.

وتابع نتنياهو خلال خطابه أمام الكونجرس: «أود أيضاً أن أشكر الرئيس ترامب على كل الأشياء التي فعلها لإسرائيل».

وأضاف نتنياهو أنه مثل الأمريكيين، شعر الإسرائيليون بالارتياح لأنه نجا من محاولة الاغتيال في 13 يوليو في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا.