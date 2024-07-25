إيضاح من الوحدات: اللاعب أحمد سمير هو من طلب فسخ عقده

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي للنادي عوض الأسمر، بأن اللاعب أحمد سمير هو من طالب بفسخ عقده رسمياً مع نادي الوحدات، وبين الأسمر بأن اللاعب قدم كتاب يطالب به بفسخ العقد، مشيراً إلى أنه تم تحويل طلب اللاعب إلى اللجنة المكونة من (عوض الأسمر، زياد شلباية، المستشار القانوني للنادي مصطفى درس).

وعلى صعيدٍ متصل شدد الأسمر على ضرورة بأن تستقي الجماهير الخبر الرسمي والصحيح من الصفحات الإعلامية الرسمية للنادي، مشيراً إلى أن كثرة الحديث واللغط في موضوع اللاعبين يعتبر أمر غير صحي للغاية، وهو ما يتطلب ضرورة التحري والدقة قبل نشر الأخبار المزيفة.